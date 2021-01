Milan, Zaccheroni: “Occasione della vita per molti, Maldini uomo in più”

Milan, le parole di Zaccheroni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alberto Zaccheroni, ex allenatore dello scudetto del 1999, ha parlato del Milan attuale e di Paolo Maldini. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘Milan TV’: “Al di là della benzina che hanno, i giovani del Milan hanno l’occasione della vita. Il mio Milan lo abbiamo dovuto portare con pazienza al rush finale. Molti di quelli avevano già stravinto. Di quelli che ci sono oggi nessuno ha vinto ed è per quello che ci mettono grande energia, entusiasmo, tutto quello che l’allenatore gli chiede lo fanno. Bisogna fare i complimenti a Pioli, i giocatori li devi catturare, se no non rendono in questo modo. Poi c’è un altro totem: Maldini. Sia da calciatore e immagino anche da dirigente, sono certo che fa le stesse cose fuori dal campo: compatta. Usa sempre le parole giuste. Paolo è l’uomo in più di questa squadra”. Calciomercato Milan – Junior Firpo, ecco la richiesta del Barcellona. VAI ALLA NOTIZIA >>>