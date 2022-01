Milan, a giugno arriva il jolly Adli: il francese risolverà diversi problemi

Il Milan aspetta Yacine Adli. Il francese, in prestito al Bordeaux, può giocare sia da centrocampista che da trequartista

La possibile partenza di Franck Kessie a giugno costringe il Milan a intervenire sul centrocampo. In questa zona di campo i rossoneri un colpo lo hanno piazzato in anticipo: si tratta di Yacine Adli, lasciato in prestito al Bordeaux per crescere ancora di più. Il francese sta facendo benissimo in Francia e potrebbe togliere diversi pensieri a Stefano Pioli. Come sottolinea il 'Corriere dello Sport' il classe 2000 può giocare sia da centrocampista che da trequartista. Considerando l'eventuale arrivo di Renato Sanches e il ritorno di Tommaso Pobega, Adli potrebbe spostarsi anche sulla trequarti per dare una valida alternativa a Brahim Diaz. Tentativo last minute del Milan per Renato Sanches! Ecco perché non arriverà