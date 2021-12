Milan, Yacine Adli è secondo nei top 5 campionati per passaggi chiave

Yacine Adli, centrocampista del Milan in prestito al Bordeaux, è secondo nei top cinque campionati per passaggi chiave

Yacine Adli continua ad incantare in Francia con la maglia del Bordeaux, in attesa di scoprire se il suo approdo al Milan avverrà a gennaio oppure, come concordato tra i due club, a giugno. Intanto il centrocampista francese, secondo 'Football Wonderkids', si trova al secondo posto nei top cinque campionati europei per passaggi chiave. Sono 37 i passaggi di Adli, con Alexander Arnold davanti a lui a quota 50. Seguono il calciatore del Milan in prestito al Bordeaux, Raum (36), Gouiri (35), Mbappè (32) e Vinicius Junior (31).