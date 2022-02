Milan, Walter Novellino: “Se la gioca fino alla fine per lo Scudetto”

Novellino, ex giocatore del Milan, ha parlato del campionato della squadra rossonera. Ecco tutte le sue parole a riguardo.

Ha giocato quattro anni nel Milan , con momenti altalenanti, Walter Novellino , che ora è un allenatore, ma è sempre molto legato ai colori rossoneri. Ne ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb, soffermandosi anche sulla lotta per il titolo. Ecco le sue parole: "Questo Milan si gioca lo Scudetto fino alla fine. È una squadra che gioca bene, sa attaccare e difendere ottimamente, ha preso conoscenza dei suoi mezzi e credo sia una concorrente per vincere lo scudetto, con Inter e Napoli. Ma non tralascio la Juventus che zitta zitta e con con Vlahovic potrebbe ancora dire la sua"

Se il Milan ha qualcosa in meno delle altre: "Sento dire questa cosa ma non capisco perché. Non so cos'abbia in meno, ha un giocatore, Rafael Leao, che crea superiorità numerica ed è eccezionale. Tante altre squadre propongono un palleggio in orizzontale noioso, il Milan sa verticalizzare e andare uno contro uno. Anche l'Inter mi piace perché ha un'idea di gioco di profondità. Quando hai qualità è dura per le altre competere. Il Napoli anche sa mettere in condizioni i suoi uomini di andare uno contro uno e i partenopei in questo hanno le caratteristiche adatte".