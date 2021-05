Milan, Vlahovic: “Ora penso alla Fiorentina, vedremo cosa succederà”

Vlahovic è sempre nel mirino del Milan per l'attacco, ma la Fiorentina lo vende a caro prezzo. Intanto, parla proprio il giovane bomber viola

Nel prossimo mercato il Milan dovrà necessariamente prendere un attaccante e tra i giocatori più seguiti c'è sicuramente Dusan Vlahovic . Il serbo rappresenta perfettamente ciò che il Milan cerca: classe 2000, con esperienza in Serie A e pronto a esplodere, diventando un grande campione. Con la Fiorentina ha segnato più di venti gol in questa stagione. Numeri eccezionali per un giocatore della sua età. Il nodo è il costo: il Milan non vorrebbe spendere più di 25 milioni per lui, almeno nell'immediato: si potrebbero poi aggiungere vari bonus o si potrebbe mettere in piedi un'operazione stile Sandro Tonali (il classe 2000 è arrivato in prestito molto oneroso con riscatto e vari bonus). La società viola, invece, vorrebbe incassare moltissimo.

Intanto, parla proprio Vlahovic. Il centravanti ha parlato ai microfoni di Meridian Sport. Ecco le sue parole: "Sarò onesto, mi dispiace che finisca ora. Non credo che qualcuno si aspettasse ciò che ho fatto. Mi dispiace solo che abbiamo lottato per la salvezza così a lungo, che non siamo riusciti a raggiungere una posizione più alta. Mi dispiace che i miei gol non siano stati utili per obiettivi più grandi. Mihajlovic è una leggenda del calcio, serbo e italiano. Certo sarebbe difficile rifiutare lui, ma al momento penso solo alla Fiorentina. Non si sa mai cosa può succedere. Forse cambierò campionato o forse resterò per sempre in Serie A. Vedremo". Intanto la Procura indaga su una possibile truffa che coinvolge il Milan >>>