Milan, ecco Ranadivé: il magnate indiano pronto a investire con RedBird

'Sport Mediaset' sottolinea come i colloqui con Gerry Cardinale sarebbero ben avviati e si spera di arrivare ad un accordo in tempi brevi. Il magnate indiano è già noto nel mondo dello sport dal momento che è il proprietario della squadra NBA Sacramento Kings. Oltre al basket, Ranadivé ha voglia di entrare anche nel mondo del calcio, come testimonia la recente offerta per rilevare il Chelsea. Al momento non ci sono notizie sulle cifre esatte, ma qualcosa starebbe iniziando a muoversi in maniera importante. Difesa, due piste calde per il Milan: le ultime news di mercato >>>