Milan, vittorie contro Roma, Lazio e Juventus: non capitava da 11 anni

“Erano undici anni che, nello stesso girone, il Milan non batteva Roma, Lazio e Juventus. L’ultima volta risale al girone di andata del campionato 2009-10, tre vittorie conseguite con la stessa scansione temporale dell’estate 2020: prima i giallorossi, poi i biancocelesti e quindi i bianconeri.

Il Milan 2009-10 era il primo del post-Kaká, con Leonardo in panchina e con il modulo ribattezzato “4-2-fantasia”. Le prima giornate di Serie A non erano andate bene e, al termine del primo tempo di Milan-Roma, nell’ottobre 2009, i rossoneri si trovavano in svantaggio 1-0 – gol di Menez per i romanisti – e nella colonna di destra della classifica.

Proprio in quell’intervallo nacque l’idea di schierare Ronaldinho, Seedorf e Pato dietro Inzaghi: 2-1 finale grazie ad un rigore di Dinho e alla rete decisiva di Alexandre Pato. Nel mese successivo, novembre 2009, grazie ai gol di Thiago Silva e Pato, il Diavolo vinse anche all’Olimpico contro la Lazio, per chiudere il trittico all’Olimpico di Torino nel gennaio 2010: Juventus-Milan 0-3 grazie alla doppietta di Ronaldinho e alla rete di Nesta.

In questa stagione è accaduta la stessa cosa nel giro di nove giorni: 28 giugno Milan-Roma 2-0, 4 luglio Lazio-Milan 0-3 e 7 luglio Milan-Juventus 4-2, per un bilancio totale di nove punti, nove gol fatti e solo due subiti”.

