Milan, visita di controllo al ginocchio per Ibrahimovic: le ultime / News

Prosegue il recupero di Zlatan Ibrahimovic dopo l'infortunio al ginocchio. Prevista per oggi una visita di controllo a Roma

L'infortunio al ginocchio subito contro la Juventus non ha permesso a Zlatan Ibrahimovic di aiutare i compagni di squadra nelle ultime gare della stagione. Un problema fisico su cui si è deciso di intervenire con una terapia conservativa di sei settimane così da scongiurare un intervento chirurgico. Le parole del CT della Svezia sulle condizioni fisiche del classe 1981 hanno fatto scattare l'allarme, ma ancora il prosieguo è tutto da valutare. In tal senso, ecco un importante aggiornamento. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' Ibrahimovic si è recato oggi a Roma per effettuare una visita di controllo con il dottor Musahl, lo stesso che lo aveva operato anni fa e che ha consigliato la terapia conservativa. Ecco intanto l'intervista a Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan.