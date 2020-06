MILAN NEWS – Oggi in casa Milan si ricorda un grande bomber del passato: Pietro Paolo Virdis, che compie 63 anni.

L’ex attaccante, originario di Sassari, ha giocato con il Diavolo per 5 stagioni fra il 1984 e il 1989. In totale Virdis ha disputato 186 partite con il Milan, mettendo a segno 76 gol. Il suo palmares in rossonero parla di 1 Scudetto, 1 Supercoppa italiana e 1 Coppa Campioni. Tanti auguri a Virdis da parte di tutta la redazione di PianetaMilan.

