Milan, Vieri: “Cesare Maldini allenatore importante per la mia carriera”

Vieri, ex attaccante anche del Milan, ha parlato dell'importanza di Cesare Maldini come allenatore per lui. Ecco le sue parole.

Stefano Bressi

Ieri era il compleanno di Paolo Maldini, dirigente e storico capitano del Milan, ma Christian Vieri, ex attaccante rossonero si è soffermato su suo papà, il compianto Cesare Maldini, primo capitano italiano ad alzare una Coppa dei Campioni e primo della dinastia. Ai microfoni di 7, ecco le parole di Vieri: "Ho ascoltato solo due persone nella mia vita calcistica: mio nonno e mio papà. Sapevano di calcio, dopo un minuto di gioco già mi avevano fotografato. Due figure forti, fondamentali. Poi la mia fortuna sono stati anche i miei primi tre allenatori a un certo livello: Rampanti, Mondonico e Cesare Maldini". Intanto Salvini ha parlato in ESCLUSIVA ai nostri microfoni. Attacchi a Calhanoglu e Donnarumma