Milan, vicino il rientro di Bennacer | Serie A News

Milan: Bennacer disponibile contro il Bologna

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ismael Bennacer tornerà a disposizione di Pioli dalla partita di sabato contro il Bologna. Ad annunciarlo è stato lo stesso allenatore durante la conferenza stampa pre Derby di Coppa Italia.

Bennacer non gioca una partita dal 13 dicembre. In quell'occasione il Milan affrontò in casa il Parma, dove proprio in quella gara l'algerino ha riportato una lesione al bicipite femorale. L'ex Empoli, dunque, è ormai prossimo al rientro in campo e la sua presenza non può che essere di grande aiuto per tutta la squadra.