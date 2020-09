Milan-Vicenza 5-1: doppio Castillejo, poi Colombo, Diaz e Stanga

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Altri passi in avanti per il Milan di Stefano Pioli che dopo aver battuto il Novara (4-2) e il Monza (4-1) si impone anche nel terzo match amichevole. Questa volta a Milanello la vittima è il Vicenza di Mimmo Di Carlo e del patron Renzo Rosso, presente a bordo campo con Paolo Scaroni (vicentino anche lui).

Il match vive il suo up nel primo tempo quando i rossoneri partono fortissimo andando sopra 3-0 grazie alla doppietta di Castillejo intervallata dalla bella rete di Lorenzo Colombo. Nella ripresa Simone Guerra accorcia le distanze dopo pochi minuti e nella girandola di cambi il Milan perde un po’ di efficacia offensiva e di intensità nella partita.

Tuttavia, prima Brahim Diaz ad un quarto d’ora realizza il 4-1 con un diagonale dopo uno scambio con Paquetà e allo scadere il giovane difensore Stanga segna il definitivo 5-1. Curiosità? Solamente Daniel Maldini è rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Non ha giocato, invece, Ibrahimovic che ha svolto un lavoro personalizzato in palestra come da accordi presi prima della gara. Nessuno spavento dunque: Ibra sta bene.

Ora testa a sabato pomeriggio quando a Milanello arriverà il Brescia di Gigi Delneri e chissà che Tonali non possa debuttare proprio contro i suoi ex compagni.

DONNARUMMA, IL CHELSEA SI TIRA FUORI DALLA CORSA>>>