Milan, via i brutti pensieri: ora serve essere più forti di tutto e tutti / News

L'errore dell'arbitro Marco Serra brucia ancora, ma il Milan ha l'obbligo di guardare avanti. C'è ancora tanta strada da fare in Serie A

Non si può cancellare in così poco tempo un errore macroscopico come quello di Marco Serra in Milan-Spezia. Ma, allo stesso tempo, non si può vivere con il rimpianto di quel che sarebbe potuto essere e non è stato. Sì perché il Diavolo aveva a disposizione la ghiotta occasione di mettersi dietro l'Inter, sebbene i nerazzurri debbano ancora recuperare la partita contro il Bologna. Ma con i se e con i ma non si fa la storia e dunque è tempo di tornare a fare i conti con la realtà. La realtà suggerisce che il Milan continua a stazionare nelle zone alte nonostante i tanti infortuni e i tanti errori arbitrali a sfavore. E non è certo cosa da poco.