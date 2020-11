Milan-Verona, record di punti dopo 6 giornate per entrambe | Serie A News

Milan-Verona, record di punti per entrambe

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Verona sarà il match che chiuderà la 7^ giornata di Serie A. Le due squadre sono state protagoniste di un grande avvio in campionato, con i rossoneri in testa alla classifica, e gli scaligeri in piena zona Europa League. Stando ad alcuni dati statistici, Milan e Verona non avevo mai conquistato tanti punti insieme dopo 6 gare di campionato, 27. Il precedente record era di 24, risalente alla stagione 1984/1985 (10 per il Diavolo, 14 per i gialloblù).

