Milan-Verona, i rossoneri programmano scherzetto e futuro

Guai però a sottovalutare le difficoltà di questa annata. In estate Maldini e Massara avranno molto da fare. Le statistiche del campionato di Serie A 2022 - 2023 del Milan certificano le difficoltà dei rossoneri ad avere la meglio delle piccole squadre (a maggior ragione occhio al Verona, che però, costretto a vincere, dovrà per forza lasciare più spazi e ripartenze rispetto a una qualsiasi provinciale a San Siro). Una squadra, quella di Pioli, che non può sorreggersi sempre e soltanto sulle ottime prestazioni di Tonali, Leao, Maignan, Theo Hernandez e Giroud. Dal mercato servirà qualità e quantità, e anche un po' di profondità in più. Per puntare di nuovo allo Scudetto e per entrare costantemente fra le prime 4 più forti d’Europa, il Milan dovrà fare un ulteriore step. Specialmente in attacco

Leao dal rinnovo alla leadership — I gol segnati dal Milan non sono stati infatti molti. E per la gran parte di essi segnati da soltanto due giocatori: Giroud, a quota 12, e Leao, capocannoniere dei rossoneri con 13 reti. Tra loro sarà dunque un testa a testa finale per la palma di miglior marcatore della squadra. Il rinnovo, siglato ufficialmente ieri, potrà dare al portoghese quella spinta in più. Un po' più di leggerezza, cui potrà beneficiarne anche il Milan, come sottolineano i pronostici Serie A.

E' chiaro che da qua in avanti, il Diavolo si aspetti un ulteriore salto di qualità di Rafael Leao, sempre più centrale e, si spera, decisivo. Occorrerà limitare al minimo l'incostanza, vero tallone d'achille del giocatore, e crescere in alcuni fondamentali: killer instinct, capacità di gioco con i compagni, movimenti negli spazi. Solo così Leao si trasformerà in un leader, tecnico più che caratteriale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, doppio colpo in prospettiva dalla Danimarca?