NEWS MILAN – Davide Calabria giocherà titolare in Milan-Verona di oggi pomeriggio a ‘San Siro‘. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Andrea Conti, infatti, è fortemente debilitato per la tonsillite e, pertanto, siederà soltanto in panchina. Per le formazioni ufficiali di Milan-Verona, continua a leggere >>>

