Milan, Ventola: “Samu Castillejo dimostra che la squadra c’è e ci sarà”

Ventola, ex attaccante rivale del Milan, ha parlato della squadra rossonera, soffermandosi su Samu Castillejo. Ecco le sue parole.

Si torna a parlare dell'ultima vittoria del Milan in campionato, di rimonta. Stavolta a farlo è Nicola Ventola, ex attaccante che per tanti anni è stato un rivale rossonero. Lo fa però spendendo bellissime parole per la squadra milanista e soffermandosi soprattutto su Samu Castillejo, uomo simbolo. Lo spagnolo classe 1995 è subentrato dopo una lunga esclusione ed è stato decisivo. Ecco le parole di Ventola sul Milan: "Primo tempo totalmente dominato dall'Hellas Verona, forse Pioli ha sbagliato anche qualche scelta. Nella ripresa è tornata la macchina Milan, poi questa squadra ha tante armi. Penso a Giroud e Ibrahimovic. Molto bello secondo me anche che San Siro si sia fatto sentire. Il Milan c'è e ci sarà. Castillejo è l'esempio: sono tutti partecipi anche se giocano una volta ogni due mesi". Intanto il Milan pensa al calciomercato: duello con l'Inter per un difensore.