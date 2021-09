Milan-Venezia, Vannucchi: “Henry non lo conosco, Maniero era forte” | PM

In esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it ha parlato Vannucchi, anche di Milan-Venezia di stasera. Ecco le sue parole.

Stasera si torna in campo e in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it ha parlato Ighli Vannucchi, anche di Milan-Venezia di oggi. L'ex centrocampista ha giocato un anno con i veneti, affrontando anche i rossoneri l'ultima volta che si è giocata questa sfida. Era la stagione 2001/2002. Interrogato sulle abilità di Thomas Henry, francese classe 1994 dei lagunari e su un paragone col suo ex compagno Pippo Maniero, ha risposto in modo sincero dicendo di non conoscerlo. Ecco quindi le sue dichiarazioni a riguardo: "Non saprei non seguo molto il calcio. Ma Pippo Maniero era un gran giocatore che è difficile da imitare". Milan-Venezia, segui con noi il live testuale della partita.