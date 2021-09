Milan-Venezia, primo gol allo Stadio ‘Meazza’ per Brahim Diaz | News

Quella di ieri sera contro il Venezia è stata la prima rete messa a segno da Brahim Diaz allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro

Un'ottima prova e un grande inizio di stagione per Brahim Diaz con il Milan, il quale ha scacciato in maniera facile e veloce il fantasma di Hakan Calhangolu. Anche ieri sera durante la partita contro il Venezia il fantasista spagnolo ha lasciato il segno. Sua la rete del momentaneo 1-0 contro i 'lagunari', ma c'è un dato curioso su questo gol. Stando a quanto riporta acmilan.com, Brahim Diaz ha trovato il suo primo gol a San Siro in Serie A alla 17° partita giocata nella competizione in questo stadio.