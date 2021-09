Milan-Venezia, Pellegri potrebbe entrare a gara in corso

Pietro Pellegri, attaccante rossonero, potrebbe esordire questa sera in Milan-Venezia, gara che si giocherà stasera a San Siro

Milan-Venezia potrebbe essere la gara giusta per l'esordio di Pietro Pellegri. Come viene riportato dal Corrieredello Sport, l'attaccante è pronto per fare uno spezzone di gara. Considerate le indisponibilità di Zlatan Ibrahimovic e di Olivier Giroud, l'ex Monaco avrà probabilmente l'occasione di entrare con il Venezia e di dimostrare il suo valore. Pellegrini ha lavorato con intensità in queste ultime settimane a Milanello. Milan-Venezia, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Ballo-Touré.