Milan-Venezia, bilancio più che positivo del Diavolo contro le neopromosse

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Venezia, match valido per la 5^ giornata di Serie A. La statistica sulle neopromosse

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Venezia, match valido per la 5^ giornata di Serie A. Rossoneri che puntano a ritrovare la vittoria dopo il pareggio contro la Juventus. Consultando le statistiche è facile comprendere come gli ultimi precedenti del Milan contro neopromosse siano più che positivi. I rossoneri, infatti, hanno perso solo una delle ultime 19 partite controsquadre neopromosse in Serie A: a completare il parziale 13 successi del Milan e 5 pareggi con ben 11 clean sheet complessivi. Milan-Venezia, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Ballo-Touré.