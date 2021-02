Milan, Vanni: “Rebic ha cambiato il suo modo di giocare, è più completo”

Milan, Vanni su Rebic

Il giornalista Franco Vanni, ai microfoni di 'Sky Sport', ha parlato della metamorfosi di Ante Rebic negli ultimi mesi. Il croato ha migliorato il suo modo di giocare e sarà prezioso nel girone di ritorno. Ecco le dichiarazioni: "Rebic ha cambiato molto il suo modo di giocare, è molto più completo e sa mettersi al servizio di Ibrahimovic. E' un giocatore che ha avuto tanta sfortuna ma che appena ha ritrovato la condizione si è dimostrato un giocatore in forma. Sarà un grande innesto per il girone di ritorno".