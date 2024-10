Milan, che crollo: le valutazioni dei giocatori scendono sempre di più

Tra i cali più significativi, troviamo nomi noti come Rafael Leão e Fikayo Tomori , che hanno visto le loro valutazioni scendere a causa di prestazioni inferiori alle aspettative. Il portoghese Leão e l'inglese Tomori , che in passato erano tra i pezzi più pregiati della rosa, hanno visto un abbassamento del loro valore: il difensore, nel novembre del 2022 veniva valutato la bellezza di 50 milioni di euro mentre, al giorno d'oggi, la sua valutazione è di 32 milioni . L'attaccante, invece, nel giugno 2024 aveva una valutazione di ben 90 milioni , ora abbassata a 75 .

In contrasto, alcuni giocatori come Christian Pulisic e Matteo Gabbia hanno aumentato il loro valore grazie a prestazioni solide e promettenti. Pulisic , in particolare, ha portato freschezza e qualità, attirando l'attenzione sia dei tifosi che degli esperti. Le loro valutazioni attuali sono rispettivamente di 50milioni e 12 milioni di euro.

La sfida per il Milan sarà ora quella di rialzare il valore dei propri giocatori e, di conseguenza, il valore complessivo della rosa. Investimenti strategici nel mercato e un cambio di rotta nelle prestazioni in campo potrebbero riaccendere l'interesse nei confronti dei calciatori rossoneri. Il club dovrà lavorare su una strategia a lungo termine per valorizzare i propri talenti e rinforzare la squadra, puntando non solo a risultati immediati, ma anche a una crescita sostenibile nel tempo.