Milan Under 16, vittoria nel derby contro i pari età dell’Inter | News

Ottima vittoria per il Milan Under 16 di mister Baldo: i rossoneri hanno vinto il derby in trasferta contro i pari età dell'Inter

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Una domenica perfetta. Il Milan Under 16 di Mister Baldo vince il Derby in trasferta "vendicando" la sconfitta nella gara d'andata del novembre scorso. I rossoneri hanno vinto 2-1 grazie alle reti di Batistini e Sala, resistendo oltre un tempo in inferiorità numerica.

Il successo nella stracittadina porta con sé due altre ottime notizie: la qualificazione aritmetica alle finali Scudetto e il consolidamento della prima posizione a +4 sull'Atalanta. Se nel prossimo turno contro l'Udinese dovesse arrivare una vittoria, allora anche il primo posto sarebbe ufficiale.

Quella nel Derby di novembre era - e per ora rimane - l'unica sconfitta di un gruppo che, a due partite dal termine della stagione regolare, conta 41 punti in 16 partite e comanda il girone B davanti ad Atalanta e Inter, ora distante 13 lunghezze.

La qualificazione alle finali è il raggiungimento del primo obiettivo per i 2007, vincitori l'anno scorso del campionato U15 e confermatasi annata di livello altissimo. Milan-Udinese il 2 aprile e Südtirol-Milan il 16 chiuderanno questa prima fase, in attesa che i Playoff entrino nel vivo.