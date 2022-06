Milan Under-16, finale scudetto amara: la Roma passa ai supplementari

Inizio intraprendente di entrambe le formazioni. La prima grande occasione del match è per la Roma: Litti, in scivolata, colpisce il palo alla sinistra di Colzani, non perfetto in uscita. Il Milan risponde nella ripresa con Perina, ma De Franceschi è tempestivo in uscita bassa. Al minuto 75 grossa occasione per Sia, ma la Roma si salva ancora una volta in extremis. Dopo 80 minuti è 0-0 e si va ai tempi supplementari. Al 95' la svolta: Feola, dalla fascia destra all'altezza della trequarti avversaria, crossa al centro, con il destro, per Nardozi che, posizionato a centro area, conclude a rete. Il colpo di testa in elevazione del numero 11 giallorosso trafigge, nell'angolino basso alla sinistra, l'estremo difensore rossonero, Colzani. Nel finale l'assedio del Milan, che però non porta i frutti sperati. La Roma di Gianluca Falsini vince il Campionato Nazionale Under-16, vendicando lasconfitta del 2016-2017. In quell'occasione, infatti, il Milan si impose per 5-2, con Daniel Maldini in campo. Milan, le top news di oggi: Ziyech, si lavora al prestito. Bremer lontano.