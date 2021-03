Milan, un Saelemaekers meno intenso e più nervoso

Il Milan ha bisogno di Saelemaekers

Di nuovo emergenza, ancora poche scelte per Stefano Pioli in vista di Hellas Verona-Milan. Unica zona di campo in cui continua a esserci scelta è la fascia destra offensiva, con Alexis Saelemaekers che dovrebbe essere preferito a Samu Castillejo. Il belga classe 1999 nel corso dei mesi scorsi ha fatto la differenza con la propria intensità, dote per cui ha spesso ricevuto delle lodi. Un’intensità che lo spagnolo del 1995 non ha, ma che negli ultimi match sembra essere diminuita anche in Saelemaekers. Inoltre, sono aumentati i cartellini per il numero 56 rossonero: cinque gialli, con uno doppio che ha portato al rosso. L’intensità si è trasformata in nervosismo, forse eccessivo. Mercoledì ha riposato, domenica dovrà contribuire al meglio. Cosa cambia senza Rebic? Ecco la probabile formazione del Milan