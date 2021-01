Milan, un rendimento straordinario: il confronto con l’anno scorso | News

Ultime Notizie Milan News: i rossoneri hanno cambiato marcia

MILAN NEWS – Con la dura sconfitta contro l’Atalanta è terminato il girone d’andata del Milan. Al di là dell’amarezza per l’ultimo atto, non si può che valutare come straordinaria la prima parte di stagione della squadra di Pioli. Non solo il primo posto in Serie A, del tutto inatteso, ma anche la qualificazione in Europa League come primi nel girone e i quarti di finale di Coppa Italia (domani derby contro l’Inter).

Se poi facciamo un confronto con l'anno scorso, il risultato è ancora più sorprendente. Il Milan ha 43 punti, a dispetto dei 25 dello scorso campionato (+18). I gol fatti in questo 2020/21 sono 39 e i gol subiti 22, con una differenza reti di +17. Nell'annata scorsa, invece, a questo punto della stagione, il Milan aveva totalizzato 18 gol e subito 24 reti, con una differenza reti di -6. Se i gol subiti sono pressoché gli stessi, colpisce la differenza relativa ai gol fatti. Ibrahimovic e compagni, infatti, hanno segnato ben 21 marcature in più in questo 2020-21. Insomma, non ci sono proprio dubbi: il Milan ha disputato fino a questo momento una stagione straordinaria.