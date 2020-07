Milan, l’eroe di Wembley compie 82 anni: auguri a José Altafini

MILAN NEWS – José Altafini, brasiliano naturalizzato italiano, compie oggi 82 anni. L’eroe di Wembley, che il 22 maggio 1963 con una sua doppietta contro il Benfica (dopo il vantaggio iniziale firmato Eusebio), regalò la prima Coppa dei Campioni al Milan.

In Italia ha vestito le maglie di Milan, Napoli e Juventus. Con i rossoneri ha giocato per 7 stagioni a partire dal 1958/1959 fino al 1964/1965. Attaccante di razza, Altafini in rossonero ha disputato 246 partite segnando 161 gol.

Il Milan lo acquistò nell’estate del 1958 dal Palmeiras per 135 milioni di lire. Fra i record di Altafini, troviamo quello del 27 marzo 1960. Quel giorno infatti, l’accattante rossonero mise a segno 4 gol nel derby contro l’Inter vinto 5-3 dal Diavolo. Il suo palmares con il Milan conta 2 Scudetti e 1 Coppa Campioni (nel 1963, leggi sopra). La redazione di PianetaMilan augura ad Altafini un felice compleanno.

