Milan, un Calhanoglu così non si era mai visto: occhio al contratto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fra i più positivi nel Milan post lockdown c’è sicuramente il turco Hakan Calhanoglu.

Da quando è arrivato in rossonero – era l’estate 2017 – questo visto nelle ultime partite è di gran lunga il miglior Calhanoglu. Il ruolo di trequartista centrale che mister Stefano Pioli gli ha disegnato nel 4-2-3-1 utilizzato ultimamente dal Diavolo, sembra andargli a pennello. Da dopo la sosta, Calhanoglu ha giocato 9 partite dove ha realizzato 4 gol e dove ha fornito anche 5 assist vincenti ai compagni. Il ‘mago delle punizioni’ (così lo chiamavano in Germania prima di approdare al Milan) è letteralmente esploso in questo periodo, tanto da risultare decisivo e determinante in moltissime azioni da gol che il Milan crea durante i match. Ora, il numero 10 rossonero, punta dritto alla doppia cifra in termini di marcature personali nel corso di questa stagione. Per ora infatti è a quota 9 di cui 7 in campionato e 2 in Coppa Italia. Quando Calhanoglu è in giornata, tutta la squadra rende di più.

ATTENZIONE AL CONTRATTO – Acquistato per 20 milioni di euro 3 anni fa, quando aveva 23 anni, ora Calhanoglu è uno degli elementi più importanti del Milan. Per questo motivo, la dirigenza rossonera, non deve sottovalutare il fatto, che il fantasista turco, ha il contratto in scadenza con il club nel giugno 2021, ossia fra meno di un anno. Dunque, Ivan Gazidis e i suoi uomini, dovranno al più presto convocare lo stesso calciatore e proporgli un rinnovo adeguato al suo livello di gioco attuale. Se ciò non accadesse, il Milan rischierebbe di perdere a zero Calhanoglu al termine della prossima stagione. Da escludere in questo momento l’ipotesi cessione immediata. Solo se arrivasse una super offerta dai 30 milioni in su, il Diavolo prenderebbe in considerazione questa soluzione. I tifosi adesso, dopo aver aspramente criticato Calhanoglu, hanno finalmente iniziato ad apprezzarlo. Il giocatore deve essere un punto fermo per il Milan del futuro. Ed ecco tutti i gol di Milan-Bologna >>>

