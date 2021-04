Milan, un 2021 in calo: persi 5 punti sulla Champions e 9 sullo Scudetto

A Capodanno il Milan era a +1 sulla seconda, ora a -9. E anche sulla zona Champions c'è un netto peggioramento.

Stefano Bressi

Dopo circa un anno di soli successi e soddisfazioni, in casa Milan è arrivato un momento difficile. Ci può stare. Era fisiologico un calo e non cancella quanto di buono fatto, né la fiducia o l'ottimismo per il finale di stagione con un posto in Champions League da riconquistare dopo otto anni. Bisogna però sapere gestire questo momento. La frenata è evidente e anche abbastanza fragorosa: una sola vittoria nelle ultime 5 partite. Le prestazioni sono in netto peggioramento e anche mentalmente Stefano Pioli non è soddisfatto di come si sta comportando la squadra. Poco ritmo, poca intensità e l'ultima sfida è la dimostrazione di tutto ciò. Se il 2020 era stato stellare, il 2021, come sottolinea la Gazzetta, ha numeri preoccupanti.

Nel 2020 i rossoneri avevano iniziato a sognare lo Scudetto, anche se non era certamente l'obiettivo stagionale, né lo era diventato. Però il Milan è stato primo per 21 giornata e quindi pensarci era più che lecito, come non ha mai nascosto Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981 che non sa proprio cosa significhi non giocare per vincere. Dopo le prime 14 giornate, ovvero quelle nel 2020, il Milan era primo a +1 sull'Inter e già si era ridotto di 4 punti rispetto alla decima giornata, quando i punti erano 5. I rossoneri segnavano il doppio dei gol subiti (32 vs 16), con una media di 2,26 gol a partita. Ora l'Inter è a +8, potenzialmente +11, e il Milan ha segnato 22 gol e ne ha presi 18.

Anche spostando la lente sulla lotta Champions League, questo sì grande obiettivo stagionale del Milan, però la situazione non migliora. Alla 14esima giornata il margine era abbastanza tranquillo: 9 punti sulla quinta. Margine rimasto intatto per diverse settimane, ma che ora ha iniziato ad assottigliarsi. Ora i punti di vantaggio sul quinto posto sono 4 e in caso di pareggio tra Juventus e Napoli potrebbero diventare 3 (Milan comunque avanti negli scontri diretti col Napoli). Non c'è modo quindi di gestire, dietro e davanti corrono. Il Milan ha fatto un pit-stop, ma ora deve ripartire più forte di prima.