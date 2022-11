Milan, sosta per i Mondiali: i nuovi equilibri a destra

Dopo la sosta per i Mondiali, il Milan dovrebbe recuperare gli infortunati: analizziamo quali potrebbero essere i nuovi equilibri a destra

Emiliano Guadagnoli

Una prima parte di stagione è ormai alle spalle. I Mondiali in Qatar sono alle porte e questo ha portato alla brusca interruzione del calcio giocato per i club. Questa pausa forzata non è del tutto negativa: le squadre potranno ricaricare le pile e recuperare gli infortunati stagionali. Il Milan è una tra le squadre che in questi anni, ha sofferto tanto degli acciacchi fisici dei suoi giocatori. Stefano Pioli potrà preparare la ripartenza contando anche sul ritorno di calciatori importanti.

Milan, Calabria torna e Kalulu si sposta Il Milan dovrebbe recuperare tre giocatori sulla fascia destra: in difesa il capitano Davide Calabria e Alessandro Florenzi. In attacco, invece, Alexis Saelemaekers. Con questi ritorni, gli equilibri del lato destro rossonero potrebbero cambiare. Partiamo dalla retroguardia. Con il rientro di Calabria, il Milan potrà finalmente ricontare su un calciatore che è stato molto importanti nelle ultime stagioni. Senza di lui, Pioli si è affidato a Pierre Kalulu. Il francese però, rende meglio come centrale piuttosto che come terzino. Con il rientro del capitano, si riformerebbe la coppia di centrali che ha dominato sul finire dello scorso campionato, ovvero Tomori e Kalulu. Tutto questo potrebbe aiutare i rossoneri a subire meno gol e a concedere meno azioni pericolose. Florenzi, che dovrebbe tornare più tardi, garantirebbe un innesto di qualità per tutta la fascia. Con un Dest che ancora non ha brillato, il rientro dell'italiano potrebbe essere fondamentale per il resto della stagione.

In attacco torna Saelemaekers. Occhio al mercato In attacco tornerà Alexis Saelemaekers. Il belga manca ormai da tanto e la sua assenza si è fatta sentire. Junior Messias non offre la stessa importanza tattica. Il belga non è solo un buon attaccante, ma anche un buonissimo difensore. Il suo aiuto in appoggio alla difesa potrebbe essere importantissimo per la "nuova" stagione. A destra occhio anche al calciomercato: il Milan potrebbe investire proprio sull'esterno destro già questo inverno, per inserire un profilo importante in un ruolo abbastanza debole. 'Donnarumma via dal Milan non per soldi': le parole dell'agente Rafaela Pimenta