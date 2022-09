Milan, le ultime da Milanello: Rebic si allena ancora a parte / News

Le ultime notizie da Milanello: Ante Rebic si è allenato a parte anche oggi e sarà out anche in vista di Sampdoria-Milan di Serie A

Giornata di vigilia per il Milan che continua a preparare la partita contro la Sampdoria, valida per la 6^ giornata di Serie A. Tante novità di formazione in vista per Stefano Pioli, sempre più intenzionato a far esordire Divock Origi dal primo minuto. Un cambio praticamente obbligato data l'indisponibilità di Ante Rebic.