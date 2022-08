Milan, UFFICIALE il rinnovo di Tomori fino al 2027: il comunicato

Ufficiale il rinnovo di Fikayo Tomori, difensore inglese, con il Milan. Nuovo accordo fino al 2027. Il giusto premio per un calciatore arrivato in punta di piedi e che ha saputo conquistarsi prima la fiducia e poi la conferma in squadra. Tomori è ormai una colonna della difesa del Milan e lo sarà ancora per diversi anni.