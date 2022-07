Milan, ufficiale il rinnovo di Maldini e Massara: il comunicato / News

"AC Milan è lieto di comunicare che in data odierna il CdA del Club ha approvato i rinnovi biennali del Direttore dell'Area Tecnica Paolo Maldini e del Direttore Sportivo Frederic Massara. Un accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del nostro Club". Difesa, due piste calde per il Milan: le ultime news di mercato >>>