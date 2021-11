Milan, UFFICIALE il rinnovo di Stefano Pioli con il club rossonero

E' ufficiale il rinnovo di Stefano Pioli con il Milan. Il tecnico rossonero ha firmato il contratto in diretta social fino al 2023

E' ufficiale il rinnovo di Stefano Pioli con il Milan. Il tecnico ha appena firmato il contratto che lo legherà al club rossonero fino al 2023 (con opzione per il 2024). Il Milan ha trasmesso in diretta social l'evento in cui si è potuto appunto vedere la firma dell'allenatore, che si lega ancora di più ai colori rossoneri. Presente tutta l'alta dirigenza rossonera, compreso Ivan Gazidis e Paolo Scaroni. Le congratulazioni per Pioli sono arrivate Anche da parte di Maurizio Ganz (allenatore del Milan Femminile) e Federico Giunti (allenatore del Milan Primavera). Intanto il Milan vuole il bomber che sta incantando la Serie A.