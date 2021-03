Milan-Udinese, Oddo: “I bianconeri stanno bene, possono giocarsela”

Milan-Udinese, il pensiero di Oddo

Ha giocato in rossonero e allenato in bianconero, Massimo Oddo. Stasera si prepara a vivere Milan-Udinese da spettatore neutro, anche se, visti i risultati eccellenti con il Milan, è probabile tifi proprio per il Diavolo. Ai microfoni del Messaggero Veneto ha parlato del match della 25^ giornata del campionato di Serie A. Ecco le sue parole: "L'Udinese ha sì fisicità, ma è anche una squadra tecnica. Possiede giocatori di qualità, per quelle che sono le sue potenzialità sta facendo un percorso normale. Se avesse avuto a disposizione tutti gli effettivi sarebbe più in alto in classifica. La squadra può ambire a una posizione di classifica migliore, però non bisogna nemmeno abbassare la guardia. Come sempre è una questione di equilibri. Secondo me la rosa dell'Udinese è superiore a quella dell'Hellas. Il Verona ha trovato dei meccanismi perfetti e sta andando oltre le aspettative. Il Milan sta bene e con la Roma l'ha dimostrato, ma l'Udinese è nelle condizioni di andarsela a giocare a San Siro. Deulofeu è un giocatore con un potenziale da grande club, che se sta bene in bianconero sposta gli equilibri. Però intanto Gotti avrà Roberto Pereyra, un altro giocatore insieme a De Paul che porta quella qualità cui facevo riferimento prima".