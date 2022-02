Milan-Udinese, l’ira dei tifosi: “Si celebra degnamente il gol di Muntari” | LIVE BLOG

Milan-Udinese finisce con il risultato di 1 a 1 ma i tifosi sono infuriati sui social per gol di mano realizzato da Udogie

Milan-Udinese termina con il risultato di 1 a 1. Un'altra delusione per i tifosi rossoneri dopo il pareggio di Salerno. C'è ancora più rammarico però per questa partita, in quanto il gol di Udogie sembra viziato da un fallo di mano. Dalle immagini sembrerebbe netto il tocco di mano del giocatore dell'Udinese. I tifosi del Milan, imbufaliti, si sono scatenati sui social.