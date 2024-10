Milan-Udinese, la protesta della Curva Sud: silenzio e nessun coro | PM News

La sfida fra Milan e Udinese vive di un silenzio surreale: la Curva Sud, in segno di protesta, non intonerà alcun coro

Dopo le recenti vicende legate alle indagini sul caso Ultras, la sfida fra Milan e Udinese vive di un silenzio surreale. La Curva Sud, infatti, non ha intonato alcun coro in questo inizio di sfida. Probabile, dunque, che questo silenzio si prolunghi anche per tutto il resto della partita.