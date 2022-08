Milan, sabato ci sarà l’Udinese: le condizioni dei rossoneri di Pioli | News

Finalmente ci siamo: la Serie A ormai è alle porte e il Milan, sabato pomeriggio, inaugurerà la stagione 2022-2023 da campione d'Italia in carica. La squadra di Stefano Pioli affronterà a 'San Siro', alle 18.3o, l'Udinese che sarà accolta dall'entusiasmo dai 70mila spettatori che saranno presenti sugli spalti dello stadio. Il Diavolo avrà dalla sua parte la carica dei suoi tifosi, in estasi dopo il trionfo finale nella passata stagione. Entusiasmo a parte, vediamo un po' come arriva il Milan al primo appuntamento stagionale.