Tra i tanti giocatori in dubbio per il match Milan-Udinese ci sarebbe anche Samuel Chukwueze. I rossoneri, infatti, torneranno in campo nella giornata di sabato 19 ottobre in Serie A, alle ore 18:00 davanti al pubblico di casa. Un incontro che avrà una doppia valenza. Da una parte far riprendere il ritmo partita a tutti al termine della sosta per le nazionali e dall'altra provare a mettersi alle spalle la sconfitta deludente contro la Fiorentina. L'avversario non va sottovalutato, alla luce dell'avvio di campionato scoppiettante, ma il Diavolo dovrà dare un segnale di vita.