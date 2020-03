Milan TV: il programma settimanale del canale tematico rossonero

ULTIME NEWS MILAN – (fonte: acmilan.com)

“MILAN ADDICTED: ETTORE MESSINA

Sugli schermi del Club Channel rossonero, Ettore Messina, coach vincente e plurititolato del basket italiano ed europeo, oggi sulla panchina dell’Olimpia Milano, racconta la sua fede milanista nata nel segno dei miti: Nereo Rocco, Gianni Rivera, Karl Heinz Schnellinger.

120 E SPECIALE TRENTO

Durante lo stop del Campionato, Milan TV propone le interviste speciali, esclusive, ai protagonisti della Storia rossonera. Interviste realizzate in inverno, per il 120esimo compleanno del Club.

GRAZIE PAPÀ

Milan TV ha seguito dall’inizio alla fine le giornate a San Siro di un giovanissimo tifoso milanista, Giovanni, che era quasi in lacrime per la gioia al gol del 3-2 di Rebic contro l’Udinese. Ed è tornato a San Siro per Milan-Verona, quando ha incontrato il suo idolo: Samu Castillejo.

HISTORY MILAN

Le partite storiche del Milan in Champions League fra il 2003 e il 2007 saranno disponibili questa settimana, nel corso della programmazione quotidiana di Milan TV.

UNA GIORNATA CON…

Valentina Bergamaschi. Il calcio femminile è passione, amore per il campo e per lo sport. E la nostra atleta ce lo racconta tutto, insieme alla sua quotidianità e al suo amore per la vita”.

