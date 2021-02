Milan, Trevisani: “Bruno Fernandes leader tecnico del Manchester United”

Milan, Trevisani sul Manchester United

Riccardo Trevisani, presente negli studi di 'Sky Sport', ha fatto una breve descrizione del Manchester United, prossimo avversario del Milan in Europa League. Ecco la differenza con il City e chi è il leader tecnico della squadra: "Lo United in Premier League ha fatto più gol del City di Guardiola, però ha i punti del Leicester, ovvero dieci in meno rispetto al City. In questo momento quella inglese è squadra completamente ispirata e trascinata da Bruno Fernandes, che è il leader tecnico di questa squadra".