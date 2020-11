Milan, tre giocatori nella Top 11 degli Under 23 della Serie A finora

MILAN NEWS – Un inizio di stagione eccellente per il Milan, che si ritrova al primo posto in classifica e ha vinto anche sfide importanti. Condizioni che hanno portato Kickest, portale specializzato nelle statistiche, a inserire anche tre giocatori rossoneri nella Top 11 dei giocatori Under 23 riguardante questo inizio di campionato di Serie A. Tra i giocatori che hanno fornito le migliori prestazioni c’è ovviamente Gianluigi Donnarumma in porta, accompagnato da Theo come terzino sinistro, nonostante qualcuno dica essere in calo, e Rafael Leao davanti. Il portoghese è probabilmente la vera sorpresa, a conferma di una grande crescita.

