Milan, trattativa per cessione iniziata un mese fa. Possibilità stadio da soli

Elliott sta trattando la vendita del Milan a Investcorp da circa un mese. Ed è possibile un impianto in solitaria. Le ultime.

A brevissimo, nel giro di poco più di un mese, il Milan potrebbe cambiare proprietà. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di una trattativa in corso tra Elliott e Investcorp per l'acquisto della società rossonera. Siamo nella fase della due diligence e, secondo Tuttosport, già a inizio maggio potrebbe esserci una svolta per poi arrivare all'effettiva chiusura della trattativa a fine campionato. Sembra che i contatti con il fondo del Bahrain siano iniziati circa un mese fa. Al momento la trattativa è in esclusiva, un'esclusiva che durerà altre due settimane circa. Alla fine di queste due settimane, quindi l'affare sarà ormai quasi definito.