Milan, in trasferta come te solo il Manchester City di Guardiola | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato un dato che in Europa condivide solo con il Manchester City di Pep Guardiola

Questa sera il Milan sarà ospite del Cagliari all'Unipol Domus. Una trasferta sicuramente insidiosa ma che i rossoneri vorranno vincere e ottenere tre punti in più per tenere ben salda la prima posizione in classifica, soprattutto dopo quanto successo questo pomeriggio al 'Maradona'. Il Napoli di Spalletti, infatti, ha vinto contro l'Udinese per 2-1 trascinato da un super Victor Osimhen, dunque i ragazzi di Stefano Pioli sono chiamati alla vittoria. La gara sarà in programma alle 20.45 e sarà valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A. C'è un dato che può far felice il popolo milanista. Come riportato dal Diavolo attraverso il proprio sito ufficiale, Milan e Manchester City sono le due squadre con la più alta media punti in trasferta nei maggiori cinque campionati europei in corso: 2.4 punti di media entrambe. Arriverà anche questa sera un risultato positivo in favore dei rossoneri? Ecco come e dove seguire Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>