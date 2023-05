Milan, tourneé estiva negli USA: ecco le date dei match in programma

(fonte: acmilan.com) Milano, mercoledì 12 maggio 2023 – AC Milan è lieto di annunciare un pre-season tour negli Stati Uniti la prossima estate, che vedrà i Rossoneri prendere parte al SoccerChampions Tour 2023. Soccer Champions Tour è un nuovo torneo che vedrà sei dei club di calcio più importanti al mondo - AC Milan, Arsenal, FC Barcelona, Juventus FC, Manchester United e Real Madrid CF – impegnati in nove partite amichevoli di alto livello negli Stati Uniti. L'AC Milan tornerà dunque negli Stati Uniti dopo il pre-season tour dell’estate 2019, quando i Rossoneri fecero tappa Kansas City, nel Missouri, e Foxborough, nel Massachusetts. Più di recente, il Club si è recato negli Stati Uniti due volte nell'ultimo anno con l’AC Milan Trophy Tour in partnership con Emirates e con una delegazione istituzionale guidata dal presidente Paolo Scaroni, invitato a parlare alla conferenza Change the World Model United Nations a New York City. Il pre-season tour negli Stati Uniti evidenzia il legame speciale del Club con il paese a stelle e strisce, dove l'AC Milan è considerato il brand calcistico italiano più forte secondo la società di ricerca di mercato internazionale YouGov, con oltre 43 milioni di fan in tutto il paese. Un legame dimostrato anche dall’innovativa partnership con i New York Yankees, che ha unito due dei brand sportivi più iconici al mondo. Una partnership strategica che risulta da una relazione di lunga data tra la Yankee Global Enterprises e RedBird Capital Partners, azionista di controllo di AC Milan. Il pre-season tour dei Rossoneri includerà una serie di partite di alto profilo contro alcuni top club europei in preparazione della stagione calcistica 2023/24. I biglietti per queste amichevoli saranno disponibili in prevendita esclusiva a partire da martedì 16maggio, mentre la vendita generale partirà venerdì 19 maggio. Per accedere alla prevendita, i tifosi sono invitati a registrarsi su www.SoccerChampionsTour.com.