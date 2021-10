Milan, Totti: “È stato l’unico club in cui ho fantasticato di giocare”

Totti, ex capitano della Roma, ha confessato che ha sognato di giocare nel Milan, da cui era affascinato. Ecco le sue dichiarazioni.

Ora fa il procuratore, ma Francesco Totti è stato uno dei più grandi calciatori della storia, eterno capitano della Roma e grande rivale del Milan in più circostanze. Er Pupone, però, ai microfoni del "The Guardian" ha svelato un clamoroso retroscena sul suo passato. Ecco le sue parole: "Il Milan è stato l'unico club in cui ho fantasticato di giocare. Le decisioni sono sempre state prese da me, con la mia stessa testa. Anche se la tua famiglia ti dà dei consigli. Ero così giovane, sapevo di avere tempo... Col Real Madrid ci sono stati alcuni giorni in cui ero con un piede qui e uno lì, ma la scelta di rimanere alla Roma è stata fatta col cuore". Milan, ci sono novità su Giroud e non solo: ecco le top news di oggi.