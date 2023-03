Milan, lo stadio del Tottenham come modello per il futuro

Il Milan, in vista dell'edificazione di un nuovo stadio, potrebbe prendere come modello quello del Tottenham

Nella serata di mercoledì 8 marzo, alle ore 21:00, andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Tottenham e Milan . A fare da cornice a questo importante match sarà il 'Tottenham Hotspur Stadium', impianto innovativo che, come riferisce La Gazzetta dello Sport, potrebbe fare da modello al nuovo stadio che il Diavolo ha intenzione di costruire per il futuro.

La Rosea, a tal proposito, delinea i tratti caratteristici del nuovo impianto, sottolineando come lo stesso Paolo Scaroni avesse già speso buone parole a tal proposito: "L'esperienza che si può vivere in uno stadio innovativo come quello del Tottenham, come in molti stadi negli Stati Uniti, ci consente di comprendere le potenzialità e le opportunità che un impianto moderno può offrire".