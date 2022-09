Milan, Tatarusanu torna in campo: l’eroe del Derby d’andata

Esattamente come nella passata stagione, il Milan dovrà nuovamente contare sul secondo portiere, Ciprian Tatarusanu.

Donato Boccadifuoco

Con Mike Maignan fuori dai giochi per una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro, il Milan dovrà fare nuovamente affidamento su Ciprian Tatarusanu: secondo portiere che già nella passata stagione ha vissuto partite da assoluto protagonista.

Milan: nelle mani di Tata

Ciprian Tatarusanu: una soluzione che, guardando numeri e prestazioni della scorsa stagione, non sembra affatto un ripiego per un Milan che nelle prossime settimane dovrà fare a meno del titolarissimo Mike Maignan. Il nazionale rumeno nella passata annata si è infatti contraddistinto per alcuni momenti chiave come il rigore parato a Lautaro Martinez nel Derby di andata, giocata che a fine anno gli è valsa il titolo di "Best Defensive Play" sui canali Social del Milan.

Nove le partite giocate da Ciprian Tatarusanu con la maglia del Milan nella stagione 2021/22, qualche errore (come contro la Fiorentina) ma nel complesso partite di ottime livello anche in Champions League, competizione nella quale dovrà nuovamente mettersi in luce considerata la doppia sfida al Chelsea.

E, come si dice in questi casi: il futuro della porta del Milan, è in mani sicure. Leggi qui le PRINCIPALI NOTIZIE di questa mattina sul MILAN>>>