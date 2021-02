Milan, torna la coppia d’oro formata da Kessie e Bennacer | News

Milan, Kessie e Bennacer finalmente dal primo minuto

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul centrocampo del Milan mettendo in evidenza la coppia d’oro composta da Kessie e Bennacer. Contro il Crotone i due giocheranno nuovamente insieme dal primo minuto, visto che l’algerino è entrato a gara in corso contro il Bologna.

Pioli sorride, in quanto Kessie e Bennacer sono dei veri pilastri del suo Milan. A tal proposito c’è un dato significativo che va messo in evidenza: con loro due in campo la squadra rossonera non ha mai perso. I numeri? 4 vittorie e 3 pareggi in campionato, due vittorie e un pareggio in Europa League.

L'ultima volta che entrambi hanno giocato insieme dal primo minuto è stato nella partita contro il Parma il 13 dicembre. Quella di domani contro il Crotone sarà una partita importante per Bennacer, che dovrà mettere preziosi minuti nelle gambe. L'obiettivo è quello di essere in condizione ottimale in vista del derby contro l'Inter, in programma il prossimo 21 febbraio.